„Grosul” cheltuielilor de la CAS Maramureș merge pe medicamente

În județul nostru, cei mai mulți bani decontați de către Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș se duc pe medicamente și materiale sanitare, mai exact 45% din totalul sumelor decontate de către instituție către furnizorii de servicii medicale. Pe locul doi se situează cheltuielile cu spitalele cu 27%, iar pe locul trei medicina primară cu 9%. Pentru segmentul paraclinic din ambulator cheltuielile se ridică la 3% din totalul sumelor decontate, în timp ce 2% din sume se decontează pentru servicii medicale primite de asigurați în statele din Uniunea Europeană.