Început de an universitar cu proteste și cu… austeritate

Deschiderea noului an universitar ar fi trebuit să fie un moment de sărbătoare, dar de data aceasta a debutat cu proteste și cu multă neliniște în privința viitorului, având în vedere măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan și care lovesc direct în educație. În Baia Mare, studenții au protestat în fața Centrului Universitar Nord, pe strada Victoriei. A fost „o mână” de tineri, dar chiar și așa ei spun că vor să transmită un mesaj ferm, că nu se vor opri aici.

„Vrem să luptăm pentru drepturile noastre și să nu ne lăsăm călcați în picioare. Până la urmă, noi suntem studenți, iar studenții sunt viitorul țării. E foarte trist ce se întâmplă. S-au tăiat bursele sociale. Studenți care nu au posibilități acasă sunt forțați să meargă să muncească și apoi nu mai ajung la facultate. Și tot guvernanții se plâng că nu mai există performanță în educație. S-au tăiat și bursele de merit, cu ce îi mai încurajează să vină la școală? Țara se duce de râpă pentru că ei nu susțin educația”, a declarat Ana Mureșan, vicepreședintă Liga Studenților „Pintea Viteazul” din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare.

O altă studentă, Ioana Călăuz, a completat că „nu este vorba doar despre tăierea de burse, doar despre tăierea transportului feroviar, este despre respectul pe care ni-l pot oferi decidenții. Acesta a fost tăiat. Deși suntem puțini aici în Baia Mare, în mai multe orașe ale României, studenții au ieșit în stradă nu doar o dată, să arate de ce sunt puternici, să transmitem un mesaj ferm: nu ne vom opri aici. Vom face un pas în față, tot mai în față, nu ne putem opri aici atâta timp cât suntem ignorați”.

Lorena Arpa, studentă și ea la Centrul Universitar Nord Baia Mare, a adăugat că „mă nemulțumește că Ministerul Educației nu vede cât de importanți sunt studenții, nu vede că noi suntem viitorul țării, ne văd ca o pradă mai ușoară. Nu mi se pare corect să profite de noi, nu mi se pare corect să ne ia toate drepturile și apoi să fim nevoiți să plecăm din țară și apoi să se lege de noi de ce am plecat. Nu mi se pare ok că ministrul Educației ne-a zis să ne luăm un job, dacă ne angajăm nu mai putem ajunge la facultate cum am dori.”

În paralel cu protestul, în sala de sport a Centrului Universitar Nord Baia Mare, s-a desfășurat și festivitatea de deschidere a noului an universitar. Oficialii universității recunosc că nu sunt semne bune la început de an, dar se vor face eforturi pentru ca studenții să nu resimtă acut efectele măsurilor de austeritate.

„Începem noul an universitar într-un context oarecum complicat, dar conducerea Universității Tehnice din Cluj depune toate eforturile și are măsuri care să diminueze la maxim efectele legislative atât asupra cadrelor didactice cât și asupra studenților. Începem un nou an universitar ca și în ceilalți ani cu curaj, entuziasm. Toți cei peste 1.440 de studenți boboci sunt prezenți la deschiderea anului universitar. Transmit studenților un mesaj de bun venit în comunitatea academică băimăreană și clujeană și să aibă încredere: colectivul de cadre didactice din Centrul Universitar Nord va înțelege toate problemele pe care le au”, a punctat Dinu Darabă, conf. univ. dr. ing. economist, prorectorul Centrului Universitar Nord Baia Mare

La rândul său, vicepreședintele Senatului Universitar, conf. dr. ing. Lucian Butnar, liderul Sindicatului „Alma Mater”, recunoaște că se anunță un an greu, dar speră că totul se va termina cu bine. „Deși e o zi de sărbătoare, e o zi destul de tristă. Având în vedere condițiile de austeritate impuse de guvern, e o sărbătoare cu gust amar. Dar noi suntem încrezători. Pornim ca la fiecare început de an cu entuziasm, cu încredere și mizăm pe o bună colaborare pe care am avut-o mereu între studenți și cadre didactice. Va fi mai greu din punct de vedere financiar. Având în vedere dificultățile financiare ale universităților în general, inclusiv a noastră, nu chiar așa de mari ca în alte locuri, avem emoții și asta ne creează o stare de neliniște, dar sperăm să trecem și să facem treabă ca întotdeauna”, a conchis conf. univ. dr. inf. Lucian Butnar.