Muncitorii lucrează de zor la modernizarea orașului Sighetu Marmației, stradă cu stradă. Proiectul de reabilitare a rețelei de infrastructură urbană, finanțat prin Programul Național Anghel Saligny, este în plin proces de implementare.
Acesta vizează modernizarea a 7 străzi importante din al doilea municipiu al județului, iar ritmul susținut al lucrărilor dă speranță autorităților locale că sighetenii se vor bucura de un sfârșit de an cu lucrările finalizate. Unele dintre aceste străzi au fost deja reabilitate din punct de vedere al infrastructurii, iar în prezent s-a început amenajarea zonelor verzi pentru a reda orașului un aspect plăcut și prietenos cu mediul. În următoarele zile, se vor planta aproximativ 120 de copaci ornamentali pe strada Eroilor, în cartierul Bogdan Vodă și în zona centrală.
Municipiul Sighetu Marmaţiei se… înverzește
Municipiul nostru este mai ales plin de gropi ,peste tot ,pe strada ,pe drum . Nu poti circula cu un pantof cu toc ca te impiedici imediat. Crede-ti ca este bine asa ?