Plt. adj. șef Belbe Zsolt la exercițiul internațional Carpathian Blue Shield

Este al-VI-lea an în care jandarmul maramureșean plt. adj. șef Belbe Zsolt, care lucrează în Jandarmerie de aproape 20 de ani, a participat la exercițiul internațional Carpathian Blue Shield care s-a desfășurat la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, în perioada 21- 26 septembrie, și care a reunit peste 500 de militari români și străini din 15 țări și 5 organizații internaționale de securitate.
Belbe Zsolt a sprijinit cu entuziasm și această ediție a exercițiului internațional Carpathian Blue Shild, oferindu-și expertiza în domeniul operațional, făcând parte și de data aceasta din Centrul Operațional care a monitorizat desfășurarea activităților, asigurând totodată planificarea, coordonarea, supravegherea și controlul tuturor simulărilor tactice și a scenariilor operaționale din cadrul acestui exercițiu.
