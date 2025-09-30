Primele platforme îngropate de colectare selectivă vor fi date în folosință

Orașul nostru face un pas important spre un oraș mai curat și mai modern. Asta deoarece Primăria Municipiului Baia Mare spune că va da în folosință primele 56 de platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe cele 5 fracții, dintr-un total de 256 de platforme care vor fi finalizate în perioada următoare.
Astfel, aceste 56 de platforme sunt finalizate și pregătite pentru predare. De asemenea, alte 70 vor fi funcționale până la sfârșitul anului, iar restul până la 256 sunt în curs de instalare. Investiția este realizată în principal prin fonduri PNRR, dar și din bugetul local al municipiului. ”Un oraș modern înseamnă un oraș mai curat. Iar această inițiativă reprezintă un pas concret spre un sistem eficient de gestionare a deșeurilor, cu beneficii directe pentru cetățeni și mediu, dar și un exemplu de implicare activă a administrației locale” au completat cei din primăria orașului.
