În ultima ședință extraordinară, au fost identificate câteva resurse financiare care vor fi direcţionate către instituţiile ce au nevoie: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – pentru funcționarea de zi cu zi; Centrul Militar – pentru achitarea facturilor restante la întreținere; Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională – pentru reparații curente; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – pentru un avans la plata salariilor din luna august.
Pe secțiunea de dezvoltare, bugetul a fost suplimentat pentru: extinderea clădirii Serviciului de Ambulanță, proiectul SMID, exproprierile necesare la MaraNord. „Aceștia sunt ultimii bani rămași în conturile Consiliului Județean pentru acoperirea cheltuielilor financiare. Dacă nu vom avea rectificare bugetară de la Guvernul României, de acum înainte nu vom mai putea plăti nimic în lipsa acestor fonduri”, a adăugat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.
Rectificare bugetară la Consiliul Județean Maramureș
