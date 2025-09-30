Se lucrează „încet, dar sigur” la DJ 108A

Lucrările avansează în cazul drumului DJ 108A, pe porțiunea Gârdani – limita cu județul Sălaj chiar dacă ritmul este dictat de resursele constructorului. „Sunt deja sectoare unde avem două straturi de asfalt, iar promisiunea este ca până la venirea iernii toate zonele unde s-a intervenit la partea carosabilă să fie închise cu două straturi”, afirmă oficialii Consiliului Județean Maramureș care s-au întâlnit recent cu primarii localităților traversate de acest drum și cu reprezentanții constructorului, pentru a analiza stadiul lucrărilor și pentru a cere garanții privind termenele asumate.