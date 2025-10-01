Conducerea primăriei din Sighetu Marmației a avut o întâlnire cu un reprezentant al comunității Schwabach din Germania, cu care speră să colaboreze. Se dorește realizarea mai multor parteneriate în diferite domenii de activitate.
„Am avut plăcerea de a mă întâlni cu domnul Schumann, reprezentant al comunității din Schwabach, Germania, în urma unei corespondențe purtate prin e-mail, începută în urmă cu câteva luni. Orașul Schwabach găzduiește o importantă comunitate de români, cea mai numeroasă comunitate de străini din localitate, printre care se regăsesc și numeroși maramureșeni. Un element de legătură aparte este chiar soția domnului Schumann, originară din Bistrița. Avocat aflat la pensie, domnul Schumann se implică activ în viața comunității locale. Scopul întâlnirii a fost explorarea posibilității încheierii unui protocol de colaborare între municipiul nostru și orașul Schwabach, în vederea dezvoltării unor parteneriate în domenii precum: educație, cultură, administrație publică, schimburi de tineret și sprijinirea comunităților românești din diaspora. Această inițiativă marchează un pas important în direcția consolidării legăturilor internaționale și a sprijinirii românilor care contribuie activ la viața comunităților în care trăiesc în afara granițelor țării”, a spus Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației, în urma întrevederii cu delegația din Germania.
Discuții cu reprezentantul comunității din Schwabach, Germania, la Primăria Sighetu Marmației
