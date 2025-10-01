Elevii Școlii Gimnaziale din Budești, membri ai Ansamblului Folcloric ,,Comorile Izei”, de la Palatul Copiilor Baia Mare, coordonat de director prof. dr. Ion Iuga, au participat la Festivalul Internațional de folclor ,,Mugurelul” Dorohoi, obținând premiul al II-lea.
Prin prestația lor au cucerit publicul prezent care i-a recompensat cu ropote de aplauze. În cadrul aceleiași competiții, Oana Larisa Pop, elevă a cercului de etnografie și folclor a Palatului Copiilor Baia Mare, coordonat de prof. dr. Ion Iuga și profesor Lucian Madiar, a obținut trofeul festivalului, la secțiunea soliști vocali. De asemenea, Patrick Opriș, de la cercul de orchestră muzicală, coordonat de prof. Lucian Madiar a câștigat premiul I la secțiunea soliști instrumentiști în cadrul aceluiași festival.
Concursul „Mugurelul Dorohoi” se află în Calendarul activităților extrașcolare naționale și internaționale finanțate de Ministerul Educației și Cercetării. Manifestarea este organizată de Clubul Copiilor Dorohoi sub egida Ministerului Educației și Cercetării și a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, coordonat de director prof. Marcel Dupu.
Elevi de la Palatul Copiilor Baia Mare, premiați la Dorohoi
