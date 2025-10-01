Primăria Baia Mare a demarat procedura de achiziție publică pentru construirea primului parc fotovoltaic din oraș. Acesta va fi amplasat în zona industrială a orașului și va asigura o bună parte din necesarul energetic al municipalității.
„Este, înainte de toate, un nou pas important pe care îl facem pentru dezvoltarea durabilă a orașului nostru. Vorbim despre o investiție prin care vom reduce considerabil cheltuielile cu energia, în același timp una prin care intrăm cu adevărat în rândul orașelor europene moderne care înțeleg importanța soluțiilor verzi, sustenabile și eficiente pentru comunitățile lor. Odată ce vom finaliza și această etapă procedurală și vom avea un constructor desemnat, începem implementarea. Parcul va fi construit în zona Cuprom, pe o suprafață de aproximativ 4 hectare și va avea o putere instalată de cel puțin 3MW”, a punctat Doru Dăncuș, edilul orașului.
Valoarea totală a proiectului este de peste 19 milioane de lei cu TVA inclus, finanțarea fiind asigurată prin Fondul de Modernizare. Data limită de depunere a ofertelor este 21 octombrie 2025, ora 15:00. Durata de execuție este de 16 luni de la semnarea contractului.
În Baia Mare • Construirea primului parc fotovoltaic, în licitație
