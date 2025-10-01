Meciul echipelor studențești, amânat

Meciul din cadrul etapei a IV-a a Cupei României, dintre studenții de la „U” ELBI Cluj și CSM Știința Baia Mare, programat inițial pentru sâmbătă, 4 octombrie, pe Arena Zimbrilor, a fost reprogramat pentru data de 17 octombrie 2025, ora 12.00, din cauza numeroaselor accidentări din lotul clujean.
După disputarea primelor trei etape, campioana en-titre se află pe locul 3 în clasament, cu 2 înfrângeri și 1 victorie.
Ultima etapă din faza regulată va avea loc pe 1 noiembrie 2025, când „zimbrii” băimăreni vor înfrunta, în deplasare, formația SCM USV Timișoara.
După disputarea celor cinci etape, Cupa României continuă cu faza semifinalelor. În penultimul act, programat pentru 29 noiembrie, se vor califica primele patru clasate, meciurile urmând să aibă loc pe terenurile primelor două clasate. Finala și confruntările pentru stabilirea pozițiilor de clasament sunt planificate pentru 20 decembrie.
Meciul din cadrul etapei a IV-a a Cupei României, dintre studenții de la „U” ELBI Cluj și CSM Știința Baia Mare, programat inițial pentru sâmbătă, 4 octombrie, pe Arena Zimbrilor, a fost reprogramat pentru data de 17 octombrie 2025, ora 12.00, din cauza numeroaselor accidentări din lotul clujean.