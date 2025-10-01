Sportivii Tenis Club Star Baia Mare au reușit o nouă performanță la Cupa Hoia, desfășurată în Cluj-Napoca, reușind să obțină două medalii. Astfel, Natasha Hojda a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, ocupând locul I, în timp ce Mateo Pocol s-a clasat pe locul III. O figură frumoasă a făcut și Șerban Năprădean, care a câștigat grupa lui.
„Am avut meciuri foarte disputate, cu răsturnări de scor. Mai avem un ultim turneu de casă la noi la baza BST de lângă aeroport, în data de 4 octombrie și încheiem un sezon, zic eu, foarte bun”, a punctat Dan Dănescu, antrenorul TC Star Baia Mare.
Natasha Hojda și Mateo Pocol, din nou pe podium
