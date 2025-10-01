Noutăți în programul privind distribuția de lapte și fructe în școli

Hotărârea privind Programul pentru școli al României pentru anul 2025-2026, care reglementează distribuirea de fructe, legume, lapte și produse de panificație în școli și grădinițe a fost publicată în Monitorul Oficial. Valoarea totală a alocării este de 798,1 milioane lei.
Pentru anul școlar 2025-2026 au fost stabilite câteva reguli noi. De exemplu, produsele neconsumate nu vor mai fi imputate școlilor – acestea vor putea fi redistribuite în cadrul aceleiași grupe de preșcolari sau clase, pentru a nu mai apărea pierderi sau obligații de plată din partea unităților, potrivit edupedu.ro.
Calitatea produselor este strict reglementată:
• fructele și legumele trebuie să fie de categorie „Extra” sau I și să fie însoțite de certificate de conformitate,
• se permit și legume precum prunele, morcovii, țelina sau sfecla roșie, cu respectarea standardelor UE,
• laptele distribuit trebuie să fie pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr, îndulcitori sau cacao,
• iaurtul și alte produse lactate fermentate nu pot conține adaosuri, iar brânza (cașul) poate fi oferită doar unde există frigidere.
Produsele de panificație trebuie să fie din făină integrală sau dietetică, cu niveluri reduse de zahăr, grăsimi și sare.
Activitățile educative vor include degustări de fructe și legume proaspete, salate sau sucuri naturale, cu reguli stricte de preparare și consum. Responsabilitatea directorilor școlilor crește, aceștia trebuie să se ocupe de igiena depozitării, comunicarea cu furnizorii și raportarea în sistemul informatic a produselor distribuite. Controalele oficiale vor fi realizate de către Inspecția Sanitară de Stat și ANSVSA, atât în școli, cât și în unitățile de procesare a produselor, depozite sau brutării.
