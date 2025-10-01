Administrația publică a municipiului Baia Mare are în derulare o serie de proiecte pe raza întregului oraș. Asta înseamnă tot atâtea șantiere deschise, locuri în care lucrează o mulțime de muncitori.
„Peste 1.000 de muncitori își câștigă traiul în această perioadă pe zecile de șantiere pe care le-am deschis în Baia Mare. Oameni cu familii, cu copii, pentru care proiectele noastre de dezvoltare înseamnă și o pâine pe masă. Oameni care, inevitabil, pot să mai și greșească. Nu schimbă însă faptul că, fără ei și fără munca lor, toate planurile noastre ar rămâne în continuare desene frumoase pe hârtie. În perioada următoare vom da startul unor noi proiecte importante de infrastructură și nu numai. Între timp, facem eforturi să le menținem în grafic pe cele deja în lucru și să le finalizăm conform termenelor”, au explicat cei din administrația locală a orașului.
Peste 1.000 de muncitori pe șantierele din Baia Mare
Administrația publică a municipiului Baia Mare are în derulare o serie de proiecte pe raza întregului oraș. Asta înseamnă tot atâtea șantiere deschise, locuri în care lucrează o mulțime de muncitori.
Peste 1.000 de muncitori își câștigă traiul în această perioadă pe zecile de șantiere pe care le-am deschis în Baia Mare. – si zeci de mii de baimareni isi distrug nervii si masinile pe santierele deschise simultan peste tot.
Mai mult, restricții multiple ale transporturilor de tonaj ridicat. În cele din urmă vom ajunge un soi de “orașul interzis” al dinastiei Ming din Beijing, cu mici apocrife legate de dinastia Keke din orasu captiv!