Peste 1.000 de muncitori pe șantierele din Baia Mare

ANUNŢ PUBLIC privind decizia de emitere a acordului de mediu

SC DOMENIUL POP SEINI SRL, cu sediul în Seini, str. Zugău nr. 2, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare iaz piscicol prin exploatarea şi valorificarea resursei de nisip şi pietriş din perimetrul Seini, judeţul Maramureş”, propus a fi amplasat în Seini, f.n., judeţul Maramureş.

Proiectul acordului şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate – DJM Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. Iza nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8 şi 16.30, iar vineri, între orele 8 şi 14 precum şi la următoarea adresă de internet http://djmmm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul acordului de mediu, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate – DJM Maramureş.