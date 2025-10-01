Ziua Limbilor Europene a fost sărbătorită cu entuziasm de preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit „Gabi” Baia Mare, care au dovedit încă o dată că vârsta fragedă nu le limitează curiozitatea și creativitatea.
Copiii, împreună cu educatoarele lor, Șuștic Mădălina, Berinde Alexandra, Carlan Eva, Evi Tincuța, au realizat colaje colorate în echipă, au pictat și modelat simboluri europene și au adus bucurie printr-un minispectacol de saluturi în mai multe limbi, de la „Hello” și „Bonjour” până la „Guten Tag” și „Ciao”. Atmosfera a fost una plină de veselie, dar și de emoție, întrucât micii artiști au arătat nu doar cât de iscusiți sunt în activități practice, ci și cât de talentați și receptivi sunt la diversitatea culturală. Evenimentul a demonstrat că, încă din primii ani de viață, copiii pot fi formați ca viitori cetățeni europeni, care învață să respecte și să aprecieze bogăția lingvistică și tradițională a continentului. Prin joc, artă și expresivitate, preșcolarii s-au transformat pentru o zi în adevărați ambasadori ai prieteniei și comunicării fără granițe. Grădinița „Gabi” din Baia Mare confirmă astfel că educația timpurie poate fi plină de sens și frumusețe, pregătindu-i pe cei mici pentru o lume în care limbile, cultura și prietenia se împletesc armonios.
Preșcolarii, mici artiști și poligloți de Ziua Limbilor Europene
