Sectorul Cultural și Comunicații Media în parteneriat cu Sectorul social-filantropic și misionar din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului lansează a treia ediție a Proiectului Eparhial intitulat „Scrisoare către bunicii mei”, prilejuit de Ziua Internațională a persoanelor vârstnice – 1 octombrie 2025. Sunt invitați să participe elevi din eparhie (învățământ primar, gimnazial și liceal), care doresc să le împărtășească bunicilor, prin intermediul unei scrisori, câteva gânduri frumoase și unice, de dor, de dragoste, de bucurie și recunoștință, pentru faptul că pe unii dintre copii, sau pe noi cei de astăzi, ne cresc sau ne-au crescut bunicii. De asemenea, este recomandat să atașați și o fotografie cu bunicii. Scrisoarea va trebui fotografiată sau scanată în formatul *jpg sau *png și trimisă pe WhatsApp la numărul 0772056343 cu specificația „SBM 2025”. Termen limită: 15 octombrie 2025.