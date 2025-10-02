245 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 245 locuri de muncă vacante.

Se caută: agenți curățenie clădiri și mijloace de transport, agenți de securitate, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, alpinist utilitar, ambalatori manuali, bucătari, confecționeri, conducători auto, femei de serviciu, frezor universal, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, montator placaje interioare și exterioare, muncitori necalificați, strungari, tapițeri, tâmplari universali, vânzători, dar și asistent medical generalist, contabil, evaluator de competențe profesionale, ingineri, formatori, manageri, peisagist, programator, organizator/ conceptor/ consultant formare, responsabil proces.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (44):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• confecționer, prelu­cră­tor în industria textilă (1)

• femeie de serviciu (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• manipulant mărfuri (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (13)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (15)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în silvicultură (3)

• tâmplar universal (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (86):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (3)

• ambalator manual (10)

• brutar (1)

• bucătar (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• confecționer-asamblor articole din lemn (5)

• femeie de serviciu (4)

• frezor universal (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (2)

• lucrător pensiune turistică (6)

• manager (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• operator fixator textile (5)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator montaj linii automate (1)

• ospătar (chelner) (1)

• peisagist – floricultor (2)

• responsabil al managementului responsabilită­ții sociale (1)

• șef linie fabricație (1)

• strungar la mașini de alezat (1)

• sudor (2)

• tapițer (15)

• tâmplar universal (9)

• ucenic (2)

• vânzător (4)

Studii liceale – Liceu de specialitate (25):

• brutar (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (1)

• lucrător comercial (2)

• operator la mașini de inscripționat (9)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator presă de transfer termic (10)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)

• vânzător (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (26):

• agent de vânzări (2)

• agent servicii client (1)

• alpinist utilitar (3)

• asistent manager (1)

• barman preparator de cafea (baristă) (2)

• casier (1)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• director restaurant (1)

• femeie de serviciu (1)

• gestionar depozit (1)

• lucrător comercial (3)

• manager de întreprindere socială (1)

• manipulant mărfuri (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• specialist marketing (2)

• șef secție (1)

• tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (25):

• ajutor bucătar (1)

• asistent medical generalist (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)

• controlor calitate (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (1)

• electrician pentru utilizarea energiei electrice (3)

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (1)

• fierar betonist (1)

• infirmier/infirmieră (1)

• lucrător comercial (2)

• lucrător gestionar (1)

• maistru în industrializarea lemnului (1)

• manipulant mărfuri (1)

• maseur (1)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (2)

• montator placaje interioare și exterioare (2)

• stivuitorist (1)

• strungar la strung carusel (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• zidar rosar-tencuitor (1)

Studii Profesionale – Înv. Compl. de Ucenici (5):

• lăcătuș mecanic (2)

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (1)

• sudor cu arc electric cu electrod-fuzibil în mediu de gaz protector (2)

Studii Postliceale (11):

• asistent farmacist (1)

• asistent medical generalist (4)

• bucătar (2)

• electrician auto (1)

• montator subansamble (2)

• vânzător (1)

Studii Universitare (23):

• contabil (2)

• evaluator de competențe profesionale (2)

• formator (2)

• inginer construcții civile, industriale și agricole (3)

• inginer electroenergetică (2)

• inginer energetică industrială (1)

• inginer instalații pentru construcții (1)

• manager (1)

• manager achiziții (1)

• medic stomatolog (1)

• organizator/conceptor consultant formare (4)

• peisagist (1)

• programator (1)

• responsabil proces (1)