ASCOR Baia Mare are un nou președinte

Membrii Asociației Studenților Creștini Ortodocși din România, filiala Baia Mare, s-au întrunit la începutul săptămânii pentru a face un bilanț al activității și pentru a trasa viitorii pași în lucrarea misionară și filantropică.

De asemenea, s-au făcut înscrieri de noi membri. „Întâlnirea noastră nu a fost doar una administrativă, ci o adevărată sărbătoare a comuniunii, un moment în care inimile s-au aprins de dorul de a-L mărturisi pe Hristos și de a lucra împreună spre luminarea lumii”, a punctat părintele arhidiacon Vlad Verdeș, prezent la întâlnire. În cadrul întâlnirii a fost ales, în unanimitate, noul președinte al ASCOR Baia Mare, în persoana tânărului teolog Paul Coza. Acesta va prelua conducerea asociației cu data de 1 octombrie 2025.