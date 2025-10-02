Baia Sprie are 8 stații de încărcare electrică funcționale

Primăria Baia Sprie tocmai a dat în funcțiune mai multe stații de încărcare a autovehiculelor electrice. În acest fel, localitatea intră în rândul orașelor europene „verzi”, păstrându-și în același timp farmecul orășelului tradițional, dar aducând și elemente moderne, tehnică și inovație.

Administrația locală băi­spriană derulează practic patru proiecte finanțate prin PNRR – Componenta 10, prin care se realizează reabilitarea clădirilor Liceului Tehnologic, a internatului și transformarea vechii cantine în sală de sport școlară, reabilitarea Grădiniței Nr. 1 și digitalizarea documentelor care compun Planul Urbanistic General al Orașului Baia Sprie. Aceste proiecte au însă și o componentă ecologică ce constă în montarea a 11 stații de încărcare autovehicule electrice pe raza orașului și a celor 3 localități aparținătoare. În primă fază, 8 stații de încărcare autovehicule electrice din cele 11 sunt active pentru orice doritor. Ele sunt amplasate după cum urmează: 2 stații parcare Spital / Restaurant Amicu; 2 stații în fața complexului comercial din MRV; 1 stație lângă primărie; 1 stație pe str. Săsar în fața fostei trezorerii; 1 stație pe Str. Ignișului în fața terenurilor de tenis; 1 stație în Tăuții de Sus – vizavi de școală. În perioada imediat următoare vor fi date în operare și restul de trei stații: o stație în Satu Nou de Sus – parcare penitenciar; o stație în Chiuzbaia – lângă Căminul Cultural și alta pe str. Horea – parcare școală.

Pentru încărcarea autovehiculelor electrice trebuie descărcată aplicația Ev Spots din App Store pentru Iphone sau Google Play pentru Android și trebuie urmați pașii precizați. Va fi necesar să se completeze în platformă adresa de email și datele personale. La folosire se deschide aplicația și se scanează codul QR de pe stație. Pe fiecare stație este menționat un număr de telefon al operatorului care poate fi apelat pentru îndrumare. Fiecare dintre stații are posibilitatea de a accesa o încărcare lentă de până la 22 kw sau una rapidă de până la 60 kw. Aici sunt 2 pistoale cu cuplă diferite în funcție de tipul mașinii. Costurile cu încărcarea autovehiculelor electrice sunt următoarele:

– CONECTOR AC – 22 kw – 1,74 lei cu TVA inclus

– CONECTOR DC – 25 kw până la 60 kw – 2,29 lei cu TVA inclus.

Clienții care doresc să folosească stațiile de încărcare au 2 posibilități:

• să își creeze un cont în aplicația EV SPOTS DRIVE (pentru aceștia tarifele sunt cele de mai sus);

• clienții care nu doresc să își creeze cont în aplicație își pot încărca autoturismul, însă la prețul afișat în tabel, se mai adaugă 0,50 lei/kw cu TVA.

„Menționăm că tarifele de încărcare acoperă costul energiei electrice, costurile cu asigurarea mentenanței și operarea acestor stații în care sunt incluse și serviciile de software și o cotă cu dezvoltarea acestui serviciu”, au mai precizat cei din autoritatea publică a orașului.