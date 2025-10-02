Campania de reciclare din Cicârlău se încheie săptămâna viitoare

Campania de Colectare a Deșeurilor Electrice și Electrocasnice este în plină desfășurare la Cicârlău.

Ea se încheie în data de 07.10.2025, la ora 12. Localnicii au posibilitatea să scape de aparaturile uzate, aducându-le la punctul de colectare amplasat în parcarea primăriei. Cei care predau minimum 30 kg de deșeuri electrice/electrocasnice se aleg garantat și cu un premiu (polizor unghiular/mașină de găurit cu percuție). Se colectează: frigidere, televizoare, aspiratoare, fiare de călcat, laptopuri, cabluri, mixere, telefoane, baterii etc.