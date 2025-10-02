Disconfort la Spitalul de Pneumoftiziologie, din cauza lucrărilor

Reabilitarea Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare încă nu s-a finalizat, iar lucrările creează în continuare disconfort atât pacienților internați, cât și cadrelor medicale care își desfășoară activitatea. Conducerea spitalului este conștientă de aceste neajunsuri și face apel la răbdarea bolnavilor.

„Suntem conștienți că zgomotul, praful și alte neplăceri asociate acestor lucrări pot afecta confortul dumneavoastră, însă aceste intervenții sunt necesare pentru a îmbunătăți condițiile de spitalizare și calitatea serviciilor medicale oferite.

Am ales să nu întrerupem activitatea medicală tocmai pentru a rămâne alături de pacienți și a putea răspunde în continuare nevoilor de sănătate, chiar și în acest context mai puțin comod. La finalul acestor lucrări, pacienții vor beneficia de un mediu mai sigur, mai modern și mai plăcut”, a precizat ec. Mădălina Cîmpean, managerul interimar al spitalului.