Măsuri pentru prevenirea și depistarea rapidă a cancerului la femei

Vaccinul HPV împotriva cancerului de col uterin este oferit gratuit persoanelor cu vârste între 11 și 26 de ani, inclusiv băieților, anunță Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș.

De asemenea, femeile beneficiază de teste de screening gratuit, pentru a depista cât de repede eventualele cazuri de cancer de col uterin. Alte măsuri vizează depistarea timpurie a cancerului de sân. „Pachetul de servicii medicale acoperit de asigurare include acum investigații imagistice moderne pentru depistarea timpurie a cancerului de sân, integral pentru paciente. Aceste screeninguri oncologice gratuite permit descoperirea unor forme de cancer, crescând șansele de vindecare ale pacienților și îmbună­tățind prognosticul pe termen lung”, punctează oficialii CAS Maramureș.