O nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș organizează un eveniment dedicat absolvenților, pentru a facilita întâlnirea directă dintre angajatori și tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă. Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți este programată în 10 octombrie, de la ora 9, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. Argumente pentru a participa: veți putea interacționa direct cu angajatorii, veți avea acces la o gamă diversă de oferte de muncă din mai multe domenii și veți afla ce caută companiile și care sunt cerințele actuale ale pieței muncii.