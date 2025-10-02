Sprijin pentru reintegrarea profesională a sindicaliștilor Sanitas

Sanitas Maramureș a lansat proiectul „Sprijin pentru reintegrarea profesională”, prin intermediul căruia 302 persoane aflate în segmentul de vârstă activă (18-64 ani) fără sau cu nivel scăzut de formare, sau care au obținut calificări ce nu mai sunt cerute de piața muncii, vor fi ajutate să se reorienteze profesional. Astfel, vor fi organizate programe de limba română pentru 48 persoane (35 vor primi certificat de absolvire), dar și cursuri de competențe digitale pentru 140 persoane (99 certificate de absolvire), cursuri de calificare în meseria tâmplar manual/artizanal pentru 22 persoane (16 certificate de calificare) cursuri de inițiere în aceeași ocupație, pentru 140 persoane (100 certificate de absolvire).

„Ne propunem ca prin acest proiect să oferim șanse reale de reconversie profesională. Este o oportunitate importantă pentru angajații din Maramureș care doresc să se adapteze cerințelor actuale ale pieței muncii”, a declarat Ciocan Mircea, manager de proiect. Persoanele care vor să participe la aceste programe de formare profesională pot trimite un email cu mesaj de intenție și datele de contact la: uj.sanitas.mm@gmail.com