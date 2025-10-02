Vineri, în polivalenta băimăreană, „The North Fighting Tournament”

„The North Fighting Tournament” are loc vineri, 3 octombrie, de la ora 18.00, în Sala sporturilor „Lascăr Pană „ din Baia Mare.

„Este mai mult decât un eveniment dedicat sporturilor de contact, în centrul său se situează dorința organizatorilor de a promova, atât la nivel național, cât și internațional, sportivii dedicați întru totul sporturilor de contact, motiv pentru care evenimentul propune meciuri clasate la amatori, semiprofesioniști și profesioniști”, menționează organizatorii.

Prima ediție a reunit, potrivit sursei citate, 1.200 de spectatori, o bornă care se dorește a fi depășită vineri.

„Ediția numărul 2 revine cu lupte incendiare pe reguli de Kickbox, MMA și Box, unde în prim plan avem meciul România – Ungaria, fostul luptător din Glory, Anghel Cardoș, îl va înfrunta pe campionul Ungariei, David Adler, într-un meci pentru centura NFT”, anunță oficialii turneului.

Punctele de interes din desfășurătorul „The North Fighting Tournament” sunt mai multe. Multiplu campion la box, maramureșeanul Samuel Roman îl va întâlni pe talentatul Daniel Cîmpean. Ionuț Zdrabău revine după o accidentare și va lupta, după reguli de Kickbox, împotriva veteranului Darius Bîrci.

Va exista un meci de entertainment 2 vs 2 cu reguli de MMA, avându-i protagoniști pe Ilie Iulian, Dănuț Georgian, Cătălin Grad și Sorin Terec. Tot după reguli MMA se vor lupta Zsolt, „Transylvanian Soldier” și Sergiu, „samuraiul” muntean. În ringul din Baia Mare vor mai urca Bogdan Pop vs Laurențiu Fatiol, Dani Fatul vs Alex Olah, Darius Ardelean vs Balasz Molnar, Alex Mercean vs Domide Floris.

Cinci meciuri foarte puternice sunt anunțate în UnderCard, cu sportivi extrem de talentați care sunt pregătiți să facă show: Viorel Drimuș vs Răzvan Pătru, Patric Tivadar vs Peter David, Alexandru Farcaș vs Daniel Pindzu, William Chen vs David Lukacs, Denisa Cardoș vs Roberta Jugravu.

Cântarul oficial are loc joi, 2 octombrie, în VIVO Baia Mare (etajul 2) începând cu ora 17.00. Accesul este gratuit, suporterii sunt invitați să își susțină luptătorii preferați.