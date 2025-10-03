Ajungem MARI Maramureș caută voluntari

Ajungem MARI Maramureș, parte a celui mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din România, are nevoie urgent de voluntari care să devină prietenii copiilor din Baia Mare și Sighetu Marmației.

Termenul limită pentru înscrieri a fost prelungit până pe data de 10 octombrie. „Voluntarii își vor petrece 3 ore pe săptămână cu copiii și tinerii, în format fizic, oferindu-le ajutor la teme, meditații, sprijin moral și emoțional, șansa la o viață normală și la un viitor mai bun. Vârsta minimă de recrutare este de 16 ani împliniți la data înscrierii în program, fără limită superioară de vârstă”, au precizat oficialii Ajungem Mari Maramureș. Ce interesați se pot înscrie la următorul link: https://www.ajungemmari.ro/devinovoluntar/.