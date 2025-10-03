Dispensar veterinar la standarde înalte la Mireșu Mare

Locuitorii comunei Mireșu Mare sunt bucuroși să observe că Dispensarul veterinar din centrul comunei îmbracă straie noi prin grija dr. Dragoș Marius care a investit sume uriașe în dotarea acestuia. Ne-a declarat: „Toate dotările, mobilier medical (canapea, masă de tratament, dulap medicamente) baie modernă cu duș, instrumentar de bază (tensiometru, stetoscop, ciocan de reflexe, termometru), consumabile medicale (măști, mănuși, seringi), aparatură specifică (ecograf, EKG) și echipamente pentru managementul deșeurilor medicale sunt cumpărate de către mine, cu scopul de-a realiza un tratament medical la standarde europene”. Sunt sigur că cei care vor trece pragul cabinetului veterinar vor fi mulțumiți, de altfel ca și până acum, dr. Dragoș Marius fiind profesionist și mare iubitor de animale. GDL