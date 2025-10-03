Hramul Mănăstirii Rohița

Miercuri, 1 octombrie 2025, sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat împreună cu credincioșii lăpușeni și de pe plaiurile învecinate, sosiți la Mănăstirea Rohița, pentru a-i cinsti hramul, unde a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură, stareț Arhim. Vasile Filip.

„Este hramul de toamnă al Mănăstirii Valea Rohiții, Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, hramul paraclisului, propriu-zis, paraclisului de iarnă, dar am instituit acest hram de toamnă, mănăstirea fiind așezată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, hramul istoric al acestei mănăstiri istorice, care a existat în secolul al XVII-lea începutul secolului al XVIII-lea și a dispărut odată cu dispariția mănăstirilor din Transilvania, la 1762, după uniație, fiind distruse de generalul Mariei Tereza, Bucov, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Mănăstirea a fost mănăstire de călugări, din totdeauna, că a avut o viață duhovnicească deosebită, a fost mult iubită de credincioșii din Țara Lăpușului și s-a păstrat tradiția istorică în acest loc. Părintele Emil Man din localitatea Boiereni, prin anul 1986, a construit o bisericuță modestă, din lemn, și se întâlneau în fiecare an, în prima duminică după sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, deci în prima duminică din luna iulie, se întâlneau aici cu credincioșii, oarecum în taină, în ascuns, ca să nu știe autoritățile comuniste. După 1990, mai exact în 1993, s-a simțit nevoia reînvierii mănăstirii, așa că a venit un grup de părinți de la Mănăstirea Rohia, noi eram stareț la Rohia atunci, am trimis un grup de părinți și frați, între care părintele Vasile Filip, astăzi arhimandrit și starețul al acestei mănăstiri, și am reluat șirul viețuirii monahale aici la mănăstire, cunoscuta mănăstire Rohița, care a devenit fiica Rohiei atunci, la reînviere, iar acum este sora mănăstirii Rohia, deoarece a fost ridicată la rang de mănăstire. Sunt cinci viețuitori aici, a evoluat foarte frumos, au construit o casă cu paraclis, un ansamblu propriu-zis monahal și alte utilități, s-a construit o sală socială cu o terasă foarte mare și toți credincioșii aici, la Mănăstirea Rohița, sunt primiți ca la Mănăstirea Sihăstria, toți cei care vin duminica și în sărbători la slujbă rămân și la agapa frățească. Înaltpreasfințitul Justinian a început șirul slujirilor aici, după 1990, și, după refacerea bisericii, recondiționarea ei, restaurarea ei, înnobilarea și înfrumusețarea ei, în 2013 am sfințit Sfântul Altar și biserica, după ce s-a și pictat interiorul, și de atunci sărbătoarea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului este una foarte frumoasă, cu o participare numeroasă a credincioșilor, vin preoții din Protopopiatul Lăpuș, în frunte cu protopopul Lăpușului, Părintele Stan Florin, dar vin și din zona Bistriței, deoarece, la șase kilometri este Parohia Huta, de unde a fost de naștere Preasfințitul vrednic de pomenire Gurie al Hunedoarei și este satul Breaza, satul de naștere al Părintelui stareț Macarie Motogna de la Mănăstirea Rohia. Deci, vin și bistrițeni aici, și este o mănăstire între hotare, care adună, așa cum adună sfinții credincioși din toate neamurile, din toate zonele, așa adună și această mănăstire credincioși din mai multe ținuturi, sub Acoperământul și ocrotirea Maicii Domnului. Am revenit cu bucurie, dăm slavă lui Dumnezeu că, deși vremea este puțin umbroasă, nu zicem chiar rece, să sperăm că ploaia ne va permite și va sta sus până vom termina, ca să ne putem ruga cu evlavie și să-i cerem Maicii Domnului să ne acopere cu cinstitul ei Acoperământ. De altfel, odată cu această sărbătoare, a Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, când sunt cinstiți și bătrânii noștri, venerabilii noștri bunici, este ziua în care sunt cinstiți cei care au ajuns la o vârstă venerabilă, persoanele vârstnice, dar este și debutul începutului anului universitar. Și cum anul școlar este așezat sub ocrotirea Maicii Domnului, adică sub ocrotirea sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, începutul anului universitar este așezat sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului și, așa cum s-a putut vedea, ne-am rugat și pentru toți studenții, pentru studenții noștri teologi și pentru toți studenții care au început un nou an universitar, ca Maica Domnului să-i ocrotească pe ei, iar părinților să le dea putere să îi întrețină, să îi ajute să se poată realiza și să-i ferească Dumnezeu de rătăcire, să-i păzească în credință, în iubire de neam și țară, ca să fie pe viitor generația care preia frâiele sau preia destinele acestei țări creștine. România este Grădina Maicii Domnului și, deci, noi toți suntem sub ocrotirea Maicii Domnului. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Deși a fost o zi lucrătoare pentru cei care au serviciu, precum și prima zi friguroasă de toamnă, mulțime mare de credincioși a venit la hramul Mănăstirii Rohița. Sfânta Liturghie a fost oficiată în Altarul de Vară, iar din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și schiturilor și starețul Mănăstirii Rohia, al cărei metoc a fost o perioadă această mănăstire, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpușului, Arhim. Vasile Filip, starețul sfântului locaș, Pr. Mihai Cornel Gheduțiu, secretar protopopesc, Protos. Teofan Petruț, Protos. Ioil Nicoară, starețul Mănăstirii Dealu Mare, Pr. Mihai Ciurea din Măgoaja, Pr. Ioan Pop din Târlișiua, Pr. Ioan Coste din Zalău, Pr. Ciprian Doru Filip din Cluj-Napoca, Pr. Ilarion Herța din Boiereni, Pr. Vasile Mihai Hatos din Rohia, Pr. Nicolae Bozga din Bârsăul de Jos, Pr. Emil Bozga din Drăgușeni, Satu Mare, Pr. Nicolae Coroian din Bicău, Pr. Gheorghe Pop din Fântânele, Pr. Adrian Pop din Cărpiniș, Pr. Adrian Gaborean din Săsar I, Pr. Ioan Burzo din Vad, Pr. Cosmin Bozga din Huta, Pr. Călin Pop din Urișor, Pr. Silviu Pop din Sânt Andrei (protopopiatul Dej), Pr. Marcel Vasoc din Suciu de Jos, Pr. Ionuț Puicar, misionar la Protopopiatul Baia Mare, Pr. Gheorghe Cucu din Libotin, Pr. Mircea Conț din Culcea, Pr. Ioan Hojda din Rogoz, Pr. Claudiu Tuns din Coroieni, Pr. Bogdan Pența din Hălmăsău, Protopopiatul Beclean, Pr. Nicolae Scrob din Strâmbu, Protopopiatul Dej, Pr. Eugen Burzo din Suciu de Sus, Pr. Adrian Pop din Cărpiniș, Pr. Achidim Fetinca din Blăjenii de Jos, Protopopiatul Bistrița, Pr. Aurel Horvat, Pr. Gheotrghe Duță din Motiș, Pr. Ioan Roșca, pensionar, Pr. Ludor Mureșan, pensionar, Pr. Vasile Banc din Cuzdrioara, Dej, Pr. Gavril Gratiniuc din Dej, și alții, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Sulițanu, iar la priceasnă a cântat preoteasa Mălina Coroian din Bicău.

Primirea oficială a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin a fost făcută de primarul Vlad Herman al orașului Tg. Lăpuș și de Călin Bud, viceprimar, care s-au rugat împreună cu soborul și credincioșii pe parcursul întregii Sfintei Liturghii.

Cuvântul de învățătură

Un vast și foarte cuprinzător cuvânt de învățătură a adresat credincioșilor prezenți Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la Sfânta Evanghelie a sărbătorii, subliniind ce trebuie să reținem din această sărbătoare.

„Ce învățăm din această sărbătoare? Ce trebuie să reținem? Că Maica Domnului are o putere mare, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Ne aducem aminte că în vinerea Izvorului Tămăduirii o cinstim pe Maica Domnului, izvorul tuturor darurilor și tămăduirilor. Ea a primit de la Hristos, nu a fost trimisă să propovăduiască ca Apostolii, a fost trimisă, deși a vorbit, evident, dar le-a spus Apostolilor despre taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Cine ne relatează episodul cu Buna Vestire și apoi cele mai importante evenimente de la tăierea împrejur, de la întâmpinarea Domnului? Sfântul Evanghelist Luca, căruia Maica Domnului i-a povestit episodul Bunei Vestiri. El a consemnat toate momentele importante, pentru că a petrecut în casa Maicii Domnului Sfântul Evanghelist Luca și a pictat și prima icoană a Maicii Domnului cu Pruncul numită Povățuitoarea și zisă icoană nefăcută de mână. Ei, Maica Domnului n-a propovăduit, a mărturisit taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Ea n-a fost trimisă la propovăduire ca Apostolii, dar a fost mereu cu ei, a fost ocrotitoarea și mama lor. Ocrotitoarea! Siguranța! Până ai mamă ești sigur că rugăciunile și puterea ei rugătoare și iubirea ei de mamă te însoțesc și te ocrotesc.”

Părintele Arhim. Macarie Motogna, exarh al mănăstirilor și schiturilor, a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, în numele Părintelui stareț Vasile Filip și a obștii monahale, pentru muzeul Episcopiei, o icoană cu Maica Domnului și una cu Mântuitorul Hristos și o Sfântă Cruce, executate în tabăra de pictură de la această mănăstire, și a dresat mulțumirile cuvenite soborului slujitor și credincioșilor prezenți.

Arhim. Dr. Macarie Motogna, în numele Părintelui stareț Vasile și a obștii monahale: „ În Episcopia Maramureșului Sătmarului avem 30 de mănăstiri și 10 schituri, iar două dintre mănăstirile noastre au hramul Acoperământul Maicii Domnului: Mănăstirea de la Lunca Apei și Mănăstirea de la Valea Rohiței Boiereni. Mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, care astăzi a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie aici, la această Sfântă Mănăstire, unde se desfășoară o viață duhovnicească și socială foarte elaborată. Părintele Stareț, Arhimandritul Vasile Filip, împreună cu obștea, primește credincioșii care vin aici și în fiecare duminică și sărbătoare, în fiecare zi, le oferă câte o masă caldă, iar tot aici, în fiecare an, se desfășoară o tabără de pictură și de cultură în cadrul Fundației „Nicolae Steinhardt”. Sunt 32 de ani de când Mănăstirea de la Valea Rohiței a fost reactivată și a cunoscut o dezvoltare duhovnicească foarte bogată și unde vin foarte mulți credincioși, mai ales că și autoritățile locale au facilitat accesul, pentru că au modernizat drumul și credincioșii pot să vină în condiții foarte bune la acest sfânt locaș de închinare.”

Despre prezența mare a credincioșilor au vorbit indirect și cele câteva sute de mașini și autobuze care au parcat pe dealurile din preajma mănăstirii. Dumnezeu să le primească jertfa.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”