Lucrările hidrotehnice din bazinul Someș-Tisa, verificate

În baza parteneriatului româno-ungar pentru consolidarea siguranței comunităților de frontieră s-au efectuat, recent, verificări comune ale lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor.

Au fost verificate lucrările hidrotehnice de pe râurile Someș, Crasna și Tur, polderul Moftin, stocurile de materiale și mijloace de apărare de la cantonul și magazia Călinești-Oaș, precum și canalele de desecare și stațiile de pompare a apelor interne din administrarea Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare. Rezultatele verificărilor au confirmat că toate lucrările examinate se află într-o stare bună de funcționare și întreținere. Nu au fost identificate deficiențe care să compromită integritatea sistemelor sau să reprezinte un risc pentru siguranța comunităților locale, au arătat cei de la Apele Române Someș-Tisa.