Lucrările la Podul peste Tisa au atins pragul de 87%

Oficialii Consiliului Județean Maramureș anunță că lucrările la podul peste Tisa din Sighetu Marmației sunt tot mai aproape de finalizare. În aceste zile se lucrează la ultimele finisaje interioare și exterioare, la containere și la montarea cântarelor de control pe ambele sensuri. Potrivit conducerii Consiliului Județean Maramureș, în prezent s-a atins pragul de 87% în ce privește progresul fizic la pod. Practic, structura metalică a podului rutier este integral montată și monolitizată, rampele de acces, atât pe malul românesc, cât și pe cel ucrainean, sunt finalizate, la fel cum sunt executate și podurile de descărcare, rigolele, terasamentele și trotuarele. De asemenea, halele de scanare și control, clădirile administrative, casa pompelor și rețelele de utilități sunt ridicate și echipate în proporție de peste 80–90%, iar iluminatul exterior, parapetele de siguranță, cântarele și sistemul ITS sunt aproape finalizate.