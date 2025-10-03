Meciul cu ultima clasată nu ar trebui să ne ofere emoții

• CSM Galați – CS Minaur Baia Mare •

CS Minaur Baia Mare joacă în cadrul rundei 5 din Liga Florilor, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 16, la ultima clasată, CSM Galați. Putem spune că este o deplasare lungă, însă facilă din punct de vedere al adversarului, unul mai mult decât accesibil.

Dacă până acum băimărencele au avut parte de adversari cu greutate – CSM București, Gloria Bistrița și Corona Brașov, acum vin câteva etape în care vor avea parte de adversari abordabili și care le obligă să acumuleze cât mai multe puncte pentru a urca cât de cât în ierarhie. Minaur este momentan abia pe locul 9, cu 2 puncte, obținute în urma singurului succes, cel împotriva Craiovei.

CSM Galați, echipă nou promovată, este singura echipă care nu are niciun punct și care probabil va încheia sezonul de Liga Florilor pe ultima poziție, de baraj, în această stagiune urmând să nu retrogradeze nicio echipă.

Confruntarea de la Galați va fi arbitrată de I. Bărgăuan și M. Nicolaevici din Suceava, iar observator FRH este I. Barbu din București.

Program etapa 5

Sâmbătă, 4 octombrie: HC Zalău – CSM Târgu Jiu (ora 11); CSM Galați – CS Minaur Baia Mare (ora 16); CSM Corona Brașov – CSM Slatina (ora 17.30, Pro Arena).

Joi, 9 octombrie: CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (ora 15, Pro Arena); SCM Universitatea Craiova – Rapid București (ora 17.30, Pro Arena); Gloria Bistrița – HC Dunărea Brăila (ora 17.30).