Yuliya Dumanska și Denisa-Roxana Romaniuc, în lotul lărgit pentru Mondiale

Federația Română de Handbal a comunicat, zilele trecute, lotul lărgit pentru Campionatul Mondial la handbal feminin, turneu final va fi găzduit în Țările de Jos și Germania în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie. Lotul lărgit este compus din 35 de jucătoare, iar din el fac parte și două jucătoare de la CS Minaur Baia Mare – Yuliya Dumanska și Denisa-Roxana Romaniuc.

Lotul lărgit pentru Campionatul Mondial: Bianca-Maria Bazaliu (Gloria Bistrița), Alisia-Lorena Boiciuc (CSM Corona Brașov), Oana-Doina Borș (HC Dunărea Brăila), Diana-Cristiana Ciucă (Rapid București), Bianca-Tomina Curmenț (CSM Corona Brașov), Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Florența Dorina Dumbrăvean (CSM Târgu Jiu), Alexandra-Gabriela Dumitrașcu (CSM Corona Brașov), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea), Alexandra-Maria Frățilescu-Gavrilă (CSM Târgu Jiu), Alicia-Maria Gogîrlă (SCM Craiova), Sorina-Maria Grozav (CSM Corona Brașov), Daciana Hosu (CSM București), Alina Ilie (CSU Știința București), Ștefania-Oana Jipa (CSM Galați), Ioana-Raluca Kelemen (SCM Râmnicu Vâlcea), Eva Kerekes (Gloria Bistrița), Cristina Laslo (Gloria Bistrița), Maria-Diana Lixăndroiu (HC Dunărea Brăila), Mihaela-Andreea Mihai (CSM București), Mariam-Nadia Mohamed (HC Dunărea Brăila), Laura-Petruța Moldovan (CSM Târgu Jiu), Ioana-Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alexia-Maria Niță (HC Zalău), Lorena-Gabriela Ostase (Gloria Bistrița), Andreea-Cristina Popa (HC Dunărea Brăila), Costinela-Beatrice Raicea (HC Dunărea Brăila), Denisa-Roxana Romaniuc (CS Minaur Baia Mare), Elena Roșu (HC Dunărea Brăila), Sonia-Mariana Seraficeanu (Gloria Bistrița), Maryia Skrobic (Rapid București), Angela-Ștefania Stoica (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Elena-Bianca Voica (CSM Corona Brașov), Elena Șerban (HC Dunărea Brăila).