Cercetătorul Dan Vodnar prezintă „Adevărul din farfurie” în cea mai recentă carte a sa

După ce a venit cu un concept nou care a stârnit interesul în rândul publicului, despre „Ştiinţă cu sare şi piper”, prof. Dr. Dan Vodnar a lansat o nouă carte ce se anunţă de succes: „Adevărul din farfurie”. E o carte scrisă simplu, cu date și argumente, dar mai ales cu intenția de a aduce liniște și echilibru într-un domeniu unde confuzia e zilnică, spune maramureşeanul Dan Vodnar, doctor în biotehnologie și în top 2% al celor mai citați cercetători din lume.

Autorul a pus sub microscop trei mari promisiuni ale vieții: fericirea, imunitatea și longevitatea. Toate se leagă de ceea ce mănânci. Iar aceasta este cartea care transformă știința într-un condiment indispensabil. Pentru că fără știință, mâncarea are doar gust de marketing. Mănânci plastic fără să știi – aproximativ 5 grame pe săptămână. Miliarde de microbi îți locuiesc intestinul și îți pot influența fericirea. Sună a scenariu SF? Este realitatea științifică, spun cei de la Editura Bookzone în prezentarea cărţii.

Dan Vodnar a scris cartea care adună în același loc tot ce a învățat, ca cercetător, despre cum hrana ne influențează corpul și creierul.

„Am adunat aici tot ce am explicat de-a lungul anilor – despre mituri alimentare, despre diferența dintre marketing și realitate, despre claritatea pe care ne-o dă știința atunci când vine vorba de mâncare. Am pus sub microscop trei mari promisiuni ale vieții: fericirea, imunitatea și longevitatea. Toate se leagă de ceea ce mănânci. În calitate de om de știință, cred cu tărie că alimentația este o necesitate, dar și o formă de prevenție, de protecție și chiar de terapie. Ce mâncăm astăzi influențează nu doar cum ne simțim în prezent, ci și cum vom îmbătrâni, ce boli vom preveni sau dezvolta și cât de multă energie vom avea zi de zi”, punctează prof. Dr. Dan Vodnar.

Practic, cartea aduce în același loc biologie, chimie, neuroștiință și obiceiuri alimentare. Veţi descoperi ce trebuie să mâncăm pentru a ne menține creierul sănătos, prevenind astfel bolile neurodegenerative, dar volumul ne dă şi instrumente să „demontăm” singuri o recomandare nutrițională sau un trend viral.