Duminică, pe teren propriu, ACS Fotbal Feminin joacă cu FC Hermannstadt

Duminică, 5 octombrie, începând cu ora 11.00, ACS Fotbal Feminin Baia Mare primește vizita formației FC Hermannstadt, într-un meci contând pentru etapa 4 a Ligii 2 (Seria 2).

Un meci în care „domnițele râului” nu sunt favorite din cauza lipsei de experiență a lotului, unul extrem de tânăr, dar care poate acumula experiență în dauna unor adversari mult mai bine cotați, cum este și FC Hermannstadt.

ACS Fotbal Feminin a disputat până acum un singur meci, cel de acasă cu UTA Arad, pierdut la scor de neprezentare, dar are de jucat două restanțe, ambele în deplasare. Cea din runda inaugurală, cu FC Argeș, reprogramată pentru 27 octombrie, respectiv din etapa precedentă, cu Universitatea Craiova, amânată la cererea echipei oltene și care se va juca, probabil, în luna noiembrie. Momentan, echipa noastră este penultima în Seria 2 a Ligii 2, cu niciun punct, la fel ca și ultima clasată, Atletic Drobeta.

FC Hermannstadt este înaintea acestei confruntări pe locul 5, cu 4 puncte. În cele trei runde derulate, formația sibiană a pierdut 1-3 la ACS Roma Florin Pădurean, a remizat – 1-1, acasă, cu ASA Târgu Mureș, iar prima victorie s-a conturat în etapa 3 – 6-3 pe terenul celor de la UTA Arad.

Partida de duminică va fi arbitrată de Eduard Centea din Zalău, ajutat de asistenții Ștefan Bîrjac din Păușa (Sălaj) și Alexandru Turian (Za­lău).

Program etapa 4

Duminică, 5 octombrie: ACS Fotbal Feminin Baia Mare – FC Hermannstadt (ora 11.00); ACS Campionii Fotbal Club Argeș – ACS Roma Florin Pădurean (ora 11.00); Universitatea Craiova – ACS Atletic Drobeta (ora 11.00); Asociația Athletic CS United Bihor – AFC ASA Târgu Mureș (ora 14.00); ACS Academia de Fotbal Florești – AFC UTA Arad (ora 17.00).