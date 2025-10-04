În Baia Mare intră în funcțiune primele platforme îngropate pentru colectarea deșeurilor

Primăria Baia Mare pune în funcțiune, de luni, primele 56 de platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, instalate în 24 de locații din întreg municipiul. De asemenea, în aproximativ o lună de zile, administrația locală va da în folosință alte 72 de platforme instalate la suprafață, acționate tot cu cartelă.

”Aș putea spune că e un pas important spre modernizare, însă consider că este mai degrabă vorba despre un pas spre normalitatea pe care ne-o dorim pentru băimăreni. Acces pe bază de cartelă doar pentru locuitorii din zonele arondate, posibilitatea de a colecta cu adevărat selectiv, fără focare de infecție și mirosuri greu de suportat, fără debandada creată de cei care scormonesc la liber prin gunoaie și fără agenți economici care, deși au contracte cu operatorul de salubritate, s-au obișnuit să-și depoziteze deșeurile la platformele publice și, practic, să-i împovăreze financiar pe cetățeni. Toate aceste platforme sunt dotate cu senzori de umplere, care transmit operatorului atunci când containerul este plin, pentru a putea acționa imediat. Pentru deșeurile care nu pot fi depuse aici, ca de exemplu piese de mobilier vechi, resturi din construcții sau deșeuri vegetale, deja pregătim cele trei centre de colectare cu aport voluntar, plasate în trei zone strategice din oraș, pe care le vom finaliza în perioada următoare. Știu că nu va fi plăcut pentru cei obișnuiți să lase lângă ghenă absolut orice deșeuri voluminoase de care vor să scape rapid, că vor exista și nemulțumiți, însă aceasta este adevărata normalitate. Toate deșeurile strânse în aceste centre de colectare vor fi transportate mai departe la un alt centru unde vor fi prelucrate și valorificate. Este un sistem care, odată cu realizarea centrului de incinerare pentru care recent am câștigat finanțarea de peste 50 de milioane lei și prin care vom produce energie electrică și termică, devine complet”, a explicat Doru Dăncuș, edilul orașului.

Este un sistem care depinde însă și de spiritul civic al cetățenilor și de dorința lor de a-l face să funcționeze în parametri optimi. Pentru că nicio comunitate nu e perfectă, autoritățile mai spun că au decis să ia măsuri preventive pentru ca cetățenii să respecte regulile. Astfel, au început deja demersurile pentru achiziționarea și montarea de camere de supraveghere la fiecare platformă de colectare a deșeurilor din oraș. În consecință, cei care nu vor să înțeleagă cu vorba bună regulile de depozitare a deșeurilor vor înțelege prin sancțiuni.