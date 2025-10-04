Lucrările de modernizare a drumurilor din Poienile Izei avansează

Reabilitarea drumurilor locale se desfășoară într-un ritm susținut în Poienile Izei. Reprezentanții primăriei au verificat în teren stadiul lucrărilor și s-au declarat mulțumiți de ce au văzut.

”Am fost pe șantierul de reabilitare de pe Strada Bisericii. Am constatat că lucrările avansează în grafic și am discutat cu constructorul despre pașii următori. Rigola de pe strada Bisericii (de la sediul Primăriei până la Podul Bisericii) este aproape finalizată. Se va continua cu porțiunea de stradă de la Podul Bisericii până la drumul de la Obrejă (pe partea stângă). Tot aici, pe aceeași stradă, se lucrează și la reabilitarea gardului Casei Muzeu, care din păcate s-a deteriorat. Pregătim terenul pentru amenajarea unei parcări și a spațiului unde vor fi amplasate stațiile de încărcare pentru mașini electrice. Continuăm lucrările zi de zi, cu fiecare stradă în parte, pentru ca în final să putem veni cu asfaltarea mult așteptată”, a declarat Mirela-Lăcrimioara Bîrlea, primar al comunei.