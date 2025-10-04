Maramureşul, promovat pe Netflix

Maramureșul este promovat pe Netflix de către Charlie Ottley, în cadrul sezonului 3 al seriei „Flavours of Romania”. „Acest lucru a fost posibil în primul rând datorită muncii lui Charlie Ottley, a oamenilor săi și a echipei Organizaţiei de Management al Destinaţiei Maramureș, cu suportul financiar al Consiliului Judeţean Maramureș și cu ajutorul oferit de motocicliștii de la «Rock N’ Road Friends Club» și de către mulți alți maramureșeni. Cu un target de audiență de până la 150 de milioane de telespectatori, filmul despre Maramureș va contribui masiv la sporirea vizibilității ținutului nostru în lumea întreagă”, spune publicistul Teofil Ivanciuc care a adăugat că a avut şi el privilegiul să contribuie „la această reuşită”.