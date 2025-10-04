„Nimeni şi nimic” în Târgu Lăpuş

Timp de două zile, adolescenții din oraşul Târgu Lăpuş sunt invitați să participe la un atelier de teatru mai neobișnuit, unde telefonul mobil devine instrument de creație artistică, iar orașul – DECOR VIU. Atelierul va avea loc atât la Centrul de Creație START, cât și în aer liber.

„Nimeni şi nimic” se intitulează atelierul de teatru, ce se va desfăşura în perioada 7-8 octombrie, de la ora 14.30 şi care va culmina cu un spectacol digital participativ, într-un format complet nou – live, digital și lăpușean 100%, adaptat și documentat special pentru comunitatea din Târgu Lăpuş. Accesul este gratuit, dar este necesară înscrierea care se face pe site-ul substejar.ro.

În cadrul atelierului de teatru, Asociația Culturală Sub Stejar vă invită să descoperiți orașul alături de „Nimeni” și „Nimic”, cele două personaje fantastice create de Irina Slate (regizoare/performer) și Daniel Chirilă (regizor/ performer/dramaturg), care vă vor ghida într-un proces de (RE)descoperire a orașului Târgu Lăpuș prin ochii voștri. Activităţile se adresează copiilor cu vârsta de la 10 ani în sus.

„Stați toată ziua cu ochii-n telefoane!», vă sună cunoscut? Punem pariu că auzi asta de mai multe ori pe zi. În definitiv, e un instrument magic prin care avem acces la milioane de alte vieți în doar câteva secunde! Vă propunem un atelier în care nu e nevoie să lăsați telefonul din mână pentru că de data asta îl vom trata exact ca pe un obiect indispensabil”, explică Irina și Daniel.

Atelierul de teatru se va finaliza cu spectacolul „Nimeni” și „Nimic”, regizat de Irina Slate și Daniel Chirilă, cu participarea tinerilor din Târgu Lăpuș, pe care sunteţi invitaţi să îl vedeţi în 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural-Educațional Start.

„Nimeni şi Nimic în LĂPUȘ” este un proiect de intervenție culturală dezvoltat în urma experiențelor și instalațiilor realizate în cadrul colectivelor Centrul Educațional de Arte Performative pentru Adolescenți CEVA (Tg. Neamț) și Frilensar – O platformă culturală independentă, loc de creație, experimente și bună dispoziție teatrală.

Irina Slate și Daniel Chirilă (Frilensar) sunt primii artiști invitați, câștigători ai call-ului național de proiecte artistice lansat de Asociația Sub Stejar prin proiectul START PENTRU TINERI, co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional și Rotary Club Târgu Lăpuș. Proiectul are la bază o campanie de prevenire și conștientizare a dependenței digitale în rândul tinerilor. Până în luna decembrie încă trei proiecte vor fi prezentate publicului din Târgu Lă­puș. Al doilea spectacol, Mostly Fine, Thanks!, de Roxana Popa, va avea loc pe 7-8 noiembrie.