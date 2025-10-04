O ceașcă de cafea și o clipă de apropiere, la Azilul de Noapte

De ziua Internațională a Cafelei, la Azilul de Noapte din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, atmosfera a fost una deosebită. În jurul unei cești aburinde de cafea, beneficiarele centrului s-au bucurat nu doar de aroma binecunoscută a acestei băuturi, ci și de o întâlnire în care sufletele s-au deschis.

”Întâlnirea a fost mai mult decât o informare despre istoria cafelei și efectele consumului acesteia, discuțiile avute au fost presărate cu zâmbete și curiozități. Dincolo de informațiile transmise, adevărata valoare a activității a stat în legătura creată între participanți. Printre glume și confesiuni timide, fetele au prins curaj să vorbească despre ele, să se lase ascultate și să simtă că nu sunt singure. Cafeaua, simbol al prieteniei și al dialogului, a devenit pretextul unei apropieri autentice, al unei noi deschideri. Această întâlnire a demonstrat, încă o dată, că sprijinul social nu înseamnă doar asistență, ci și momente de umanitate, de încredere și de solidaritate”, au precizat reprezentanții DAS Baia Mare. În fiecare an, Ziua Internațională a Cafelei este celebrată în data de 1 octombrie.