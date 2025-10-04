O nouă campanie de reciclare DEEE-uri în Baia Mare

Sâmbătă, 4 octombrie, se derulează o nouă campanie de colectare DEEE-uri în Baia Mare. Participanții pot veni cu toate aparatele electrice de care vor să scape la punctele de colectare din oraș amplasate astfel: în parcul RFN; pe platoul din fața Casei de Cultură; la intersecția Bd. Republicii cu str. Lupului. Dacă sunt prea mari și prea voluminoase, cetățenii au la dispoziție și Serviciul de Colectare de la domiciliu / birou. Programări se pot face la tel: 0744.781.781 sau Tel Verde 0800. 444.800 sau on-line: thegreenproject.ro/comanda sau colecteaza.ro.