Proiecte extrem de importante la ședința extraordinară a Consiliului Local Baia Mare de luni

Luni, 6 octombrie 2025, de la ora 11, va avea loc ședinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte de hotărâre, extrem de importante, unele ce vor fi supuse votului aleșilor locali.

De departe, unul dintre cele mai importante proiecte este cel legat de aprobarea inițierii procedurii de contractare a unei finanțări rambursabile externe pentru realizarea unor investiții de interes local în valoare de până la 39.900.000 euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, cu o maturitate de până la 25 ani. Garantarea împrumutului se va face cu veniturile proprii ale bugetului local și cu o garanție asupra conturilor (bancare și de trezorerie) ale Municipiului Baia Mare. Apoi un alt proiect de hotărâre este cel privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2025. De asemenea, consilierii locali își vor exprima părerea și asupra aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiție “Piața Izvoare – Reabilitare și Reconfigurare”. Valoarea totală a proiectului menționat mai sus este în cuantum de 38.391.847,45 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect a Municipiului Baia Mare, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, ar urma să fie în valoare de 22.998.624,30 lei (TVA inclus). Nu în ultimul rând, aleșii locali își vor da girul, sau nu, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea formulării unei oferte de preluare în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilului identificat sub denumirea ”Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, P-ța Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN S.A. (n.r. clădirea Remin). Valoarea de evaluare pentru teren și clădire sediu administrativ Remin este de 10.558.000 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă valoarea bunurilor mobile de 1.745 lei, rezultând un total de 10.559.745 lei. De menționat este și faptul că achitarea unei părți din prețul imo­bilului se va face prin compensarea obligațiilor curente ale REMIN SA, datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare până la data de 31.12.2025, în cuantum de 3.273.120,84 lei. Diferența de preț, până la prețul total al ofertei, se va achita de către Municipiul Baia Mare din bugetul local, până în ultima zi lucrătoare a lunii aprilie 2026.