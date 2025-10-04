Ștefan Gherghel (CSȘ Baia Sprie), trei titluri naționale

Ștefan Gherghel de la CSȘ Baia Sprie a câștigat trei locuri 1 la Campionatul Național de schi fond role, competiție care a avut loc recent la Cheile Grădiștei. La categoria juniori I, Ștefan Gherghel a devenit campion național la 10 km, în probele de pantă, liber și clasic.

„Un rezultat excepțional care reflectă talentul, munca susținută și dedicarea sportivului nostru”, au transmis reprezentanții clubului din Baia Sprie.

Ștefan Gherghel este antrenat de profesor George Scurtu.

Concurând tot pentru CSȘ Baia Sprie, Eduard Neamțu s-a clasat de două ori pe locul 5, Ioana Costeniuc a ocupat un loc 6, iar Alex Hrit s-a plasat pe locurile 9 și 10.

Sportivii sunt antrenați de George Scurtu și Marin Ananie.