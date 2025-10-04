Surpriză pentru seniorii Centrului de Îngrijire Bătrâni din Săcălășeni

Tinerii cu dizabilități din serviciile sociale ASSOC, atât cei din Centrul de Zi, cât și cei din Locuințele Maxim Protejate de la Groși, au pregătit o surpriză pentru rezidenții Centrului de Îngrijire pentru Bătrâni din Săcălășeni, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Aceștia au susținut un mic spectacol de dans, au oferit cadouri și au împărțit felicitări colorate pline de inimioare, scrise și cu ajutorul copiilor de la școala din Coruia. Au urmat îm­bră­țișări sincere și multă bucurie atât de o parte, cât și de alta.

”A fost un schimb între generații care îm­păr­tă­șesc, fiecare în fe­lul său, aceeași luptă pentru incluziune și demnitate. Tinerii noștri duc zi de zi bătălii pentru a fi văzuți și înțeleși, iar vârstnicii se confruntă adesea cu nevoia de afecțiune și de companie. În mijlocul acestei atmosfere festive, s-au născut clipe de bucurie autentică, din care n-au lipsit lacrimile amestecate cu zâmbete, iar concluzia zilei este că gesturile sincere pot aduce lumină acolo unde uneori se strecoară singurătatea, iar scopul organizației noastre tocmai acesta este. ASSOC este mereu aproape de vârstnici, fie prin Cantina Socială, fie prin programe și activități menite să le aducă sprijin, oferindu-le încredere și sentimentul că nu sunt uitați”, au explicat responsabilii Asociației ASSOC.