Aparatură modernă de recuperare medicală la Asociația Esperando

Asociația Esperando este mereu în căutarea de soluții care pot face viața beneficiarilor săi mai ușoară, motiv pentru care pune la dispoziție aparatură modernă și inovatoare de recuperare medicală. Un astfel de exemplu este reprezentat de căștile Forbrain, un instrument de antrenare a creierului, care a dat rezultate în cazul unei fetițe spre bucuria familiei.

”Când părinții sunt mulțumiți, noi suntem fericiți. De aceea, căutăm mereu soluții inovatoare în domeniul recuperării medicale și aducem în Centrul Esperando aparatură modernă, care contribuie semnificativ la procesul de recuperare al pacienților, sub atenta monitorizare a specialiștilor. Forbrain este un instrument de antrenare a creierului care ajută la îmbunătățirea vorbirii, atenției, memoriei și dezvoltarea altor abilități de comunicare și învățare cu ajutorul vocii”, au explicat oficialii Esperando.