Tot mai mulți angajați fac pași spre o carieră mai stabilă

Fiecare serie care finalizează cu succes un curs de formare profesională reprezintă încă un pas spre schimbare și o transformare pozitivă în viața participanților. Proiectul ”Ține pasul cu schimbarea”, derulat de Asociația ASSOC merge înainte cu pași siguri, aducând beneficii reale pentru tot mai mulți cursanți.

”În luna septembrie, cursanții Seriei 3 de Inițiere în meseria de Confecționer-Asamblor articole din textile au susținut cu succes examenul final, ceea ce a reprezentat un pas concret către o calificare profesională și către o carieră mai stabilă. Cursul le-a oferit participanților abilitățile de bază necesare pentru a înțelege și practica această meserie, iar feed­backul lor arată că impactul a fost unul pozitiv, deschizându-le perspectiva dezvoltării ulterioare”, au declarat reprezentanții Asociației ASSOC.

Aceste rezultate sunt posibile datorită fondurilor europene prin Fondul Social European, Programul Educație și Ocupare 2021-2027, care sprijină accesul la formare și la o viață profesională mai predictibilă pentru persoanele din grupurile țintă.