Autoritățile maramureșene au în plan reabilitarea drumurilor dintre Baia Mare și Coaș

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, susține că lucrările la drumurile județene reprezintă una din prioritățile sale. Deși recent semnala că „vistieria” societății Drumuri Județene s-a golit și nu mai sunt resurse financiare, Gabriel Zetea spune că are în vedere finalizarea unor lucrări importante.

Zilele trecute, acesta a fost prezent pe șantierul deschis pe DJ 182B, între Baia Mare și Coaș, unde a avut și o întâlnire de lucru cu constructorul, cu inginerul, cu cei din aparatul propriu al Consiliului Județean, dar și cu primarii din Săcălășeni și Coaș. Astfel, după finalizarea lucrărilor la Pasajul de la Italsofa, drumul județean trebuie reabilitat complet între Baia Mare și Coaș.

„Șantierul nu este unul ușor: avem 11 km de drum județean cu multe probleme tehnice, iar pe anumite porțiuni lucrările se suprapun cu investițiile făcute de Vital pentru introducerea rețelei de canalizare. Din acest motiv, constructorul trebuie să își adapteze graficul pentru a ține cont de ambele proiecte. Soluția găsită pentru acest an este să lucrăm pe lângă drum, astfel încât să pregătim terenul fără să blocăm circulația. Abia de anul viitor vom intra efectiv pe partea carosabilă, acolo unde va fi mai mult disconfort”, precizează președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea.

Pentru anul viitor există în plan reabilitarea celor trei poduri de pe acest tronson: primul, aflat la ieșirea din Satu Nou de Jos, lângă Târgul Auto, va intra imediat în lucru; apoi, la ieșirea din Cătălina, cele două poduri vor fi refăcute de la zero.