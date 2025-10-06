Drumul Nordului dă semne de oboseală. Primele reparații

Deși părea unul dintre cele mai bune drumuri din Maramureș, Drumul Nordului are deja nevoie de reparații, la 4-5 ani de folosire. La Șomcuta, Remetea, Coaș, Copalnic, sunt deja lucrări de reparații, la surpări și crăpături periculoase, de-a lungul carosabilului. Deo­camdată, porțiunea din Codru-Culoarul Someșului se menține mai bine, la fel cea de la Copalnic spre Șurdești. Nu la fel se poate vorbi de drumul național Baia Mare-Târgu Lăpuș, care a avut deja intervenții majore la Groși și va mai avea în curând, la Cărbunari deasupra și pe Pietriș.