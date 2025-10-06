În Baia Mare, lăsatul gunoiului pe trotuar devine o practică tot mai frecventă

Primăria Baia Mare se confruntă cu o problemă care pare să ia, pe zi ce trece, amploare în municipiu. Este vorba despre gunoiul menajer abandonat de unii pe trotuare sau în coșurile destinate mizeriei stradale.

Edilul municipiului, vădit supărat, spune că va lua toate măsurile pentru stoparea acestei practici. „Pentru unii indivizi, pentru că nu pot să-i numesc cetățeni, aceasta e «normalitatea». Să-ți arunci gunoiul menajer în coșurile stradale, să-l lași în mijlocul trotuarului, nu poate fi decât o dovadă că nu dai doi bani pe cei din jur și pe orașul în care trăiești. Și, din nefericire, pare că sunt mulți, pentru că ne lovim zilnic de astfel de situații peste tot în Baia Mare. Mi-ar plăcea să fie doar o problemă a administrației, să știu exact pe cine să tragem la răspundere. Mi-aș dori să-i pot învinui exclusiv pe cei de la salubritate sau pe polițiștii locali. Însă, dacă e nevoie să punem camere de supraveghere și câte un polițist local drept pază pentru fiecare coș de gunoi, cu scuzele de rigoare, cred că problema e alta. Cu toate astea, le-am transmis deja celor de la Poliția Locală să monitorizeze mai atent aceste derapaje și să aplice amenzile maxime tuturor celor prinși că practică astfel de obiceiuri”, a spus Doru Dăncuș, primarul orașului Baia Mare. Acesta a făcut apel și la ajutorul cetă­țenilor, cărora le-a cerut să nu rămână indiferenți când surprind astfel de fapte și să le sesizeze.