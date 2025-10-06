Luna Bibliotecii Școlare la Școala „Nicolae Iorga”

La Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Baia Mare a început în această lună o tradiție frumoasă: fiecare elev din clasa a II-a D ( director prof. Cozma Codruța și director adjunct Balint Beata), sub îndrumarea învățătoarei Maria Liliana Barbul și a bibliotecarei Titiana Tomoioagă, a împrumutat prima carte din biblioteca școlii.

„Este un pas important spre lumea poveștilor, a cunoașterii și a visurilor. Cartea devine prietenul care te așteaptă oricând, tovarășul care îți deschide drumuri noi și cheia către o imaginație fără sfârșit. O carte citită înseamnă o lume câștigată”, au punctat profesorii organizatori.