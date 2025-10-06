Vaccinul HPV, la jumătate de preț pentru femeile până în 45 de ani

Femeile cu vârsta cuprinsă între 27 și 45 de ani vor putea să-și cumpere vaccinul HPV împotriva cancerului de col uterin la jumătate de preț. Până acum, acesta era disponibil doar pentru tinerii până în 26 de ani, gratuit. Oficialii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș vin cu o serie de precizări, privind situațiile particulare, în condițiile în care imunizarea se face cu mai multe doze.

Astfel, persoanele care au împlinit 26 de ani, dar nu au depășit vârsta de 27 de ani, la momentul primei administrări, pot primi rețeta pentru toate cele trei doze necesare, chiar dacă ultimele două doze vor fi administrate după împlinirea vârstei de 27 de ani. Femeile care au împlinit 45 de ani, dar nu au depășit 46 de ani la momentul primei doze pot beneficia de eliberarea rețetei pentru schema completă de vaccinare, chiar dacă administrarea acesteia se finalizează după împlinirea vârstei de 46 de ani.

„Această măsură oferă acces mai facil la vaccinarea HPV, în regim de compensare pentru femei și gratuit pentru tineri. Facem astfel un pas concret către prevenirea unor boli grave și către creșterea calității vieții asiguraților. Îi încurajez pe toți cetățenii eligibili să discute cu medicii lor și să profite de această oportunitate de protecție împotriva unor afecțiuni grave. Prevenția nu este doar o opțiune, ci o investiție sigură în sănătatea generațiilor viitoare”, a declarat Adrian Mădăras, directorul CAS Maramureș. Vaccinul HPV joacă un rol esențial în prevenirea cancerului de col uterin, a altor tipuri de cancer asociate infecției cu HPV, precum și a verucilor genitale. CAS Maramureș face apel și la cadrele medicale să informeze pacienții eligibili și să încurajeze vaccinarea HPV, în special în rândul adolescenților și tinerilor. Implicarea activă a medicilor contribuie decisiv la protejarea sănătății publice și la reducerea incidenței unor afecțiuni oncologice prevenibile.